شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر والسودان تطالبان إثيوبيا بالانخراط في مفاوضات فعالة حول سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالبت مصر والسودان، الثلاثاء، إثيوبيا بالانخراط في مفاوضات فعالة حول سد النهضة.



ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.