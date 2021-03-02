شكرا لقرائتكم الأطفال يدخلون ميدان التظاهر ضد انقلاب ميانمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت التظاهرات في ميانمار دخول عنصرٍ جديد عليها، حيث أظهرت لقطات فيديو مشاركةَ الأطفال في الاحتجاجات برفع الشعارات، فيما نزل متظاهرون إلى الشوارع مرة أخرى، الثلاثاء، للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي.

يأتي ذلك فيما هددت الولايات المتحدة حكام ميانمار العسكريين، الاثنين، باتخاذ المزيد من الإجراءات إذا استمرت قوات الأمن في البلاد في قتل المحتجين العزل ومهاجمة الصحافيين والنشطاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في مؤتمر صحافي: "إذا استمر الجيش في هذا النهج، وإذا رفض إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وإنهاء العنف المشين ضد المتظاهرين السلميين، فستكون هناك إجراءات إضافية تالية من الولايات المتحدة".

أطفال يشاركون في احتجاجات ميانمار

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال الأحد، إن الولايات المتحدة تجهز عقوبات إضافية ضد المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في يانغون، كبرى مدن ميانمار الاثنين.

وعادت الحشود إلى الشوارع للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة قبل شهر، وذلك رغم تقارير تفيد بأن قوات الأمن قتلت 18 شخصًا في الأقل في جميع أنحاء البلاد في اليوم السابق.

أطفال يشاركون في احتجاجات ميانمار

وطاردت الشرطة المتظاهرين في يانغون أثناء محاولتهم التجمع عند تقاطع مركز هليدان.

وتفرق المتظاهرون، وحاولوا غسل وجوههم بالماء في محاولات غير مجدية لتخفيف الآثار المزعجة للغاز.

أفادت وكالة أنباء "ميانمار ناو" المستقلة على الإنترنت، أن الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي مثلت أمام محكمة في العاصمة نايبيداو الإثنين عبر الفيديو.

وذكرت أنها واجهت تهمة بموجب المادة 505 (ب) من قانون العقوبات بزعم التحريض على الاضطرابات.

واعتقل الجيش سو تشي (75 عاما) في مقر إقامتها بنايبيداو، لكن زملاءها الأعضاء في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" لا يعلمون مكان وجودها الحالي.

وفي حالة إدانتها، قد تمنعها التهم الموجهة إليها من الترشح في الانتخابات التي وعد بها المجلس العسكري في غضون عام.