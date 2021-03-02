شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تقيل سفيرتها في البرازيل بسبب تعنيف عاملتها المنزلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقالت السلطات الفلبينية سفيرتها لدى البرازيل، بعدما ضربت لأشهر إحدى العاملات المنزليات في دارتها الرسمية في برازيليا، في اعتداءات وثقتها كاميرات مراقبة ونشرتها الصحافة.

وقد استدعت مانيلا نهاية العام الفائت سفيرتها ماريتشو ماورو بعدما عرضت قناة «غلوبونيوز» البرازيلية صوراً من كاميرات مراقبة التُقطت على مدى ثمانية أشهر تظهر التعذيب الذي تعرضت له العاملة المنزلية وهي أيضاً فلبينية.

وأعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الاثنين، في تصريحات تلفزيونية إقالة السفيرة من وزارة الخارجية.

وقال: «ثمة قواعد يتعين اتباعها. في حال عصيتمونها، ستواجهون مخاطرة. إذا لم تسر الأمور على ما يرام، سأكون لكم بالمرصاد».

ولم ترد ماورو على طلبات وكالة الصحافة الفرنسية لإجراء مقابلة معها، وهي ستفقد حقها في المخصصات التقاعدية وستُمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

واستُخدمت صور كاميرات المراقبة الملتقطة بين مارس /آذار وأكتوبر/تشرين الأول 2020 لمساندة شكوى جرى التقدم بها أمام الحكومة الفلبينية ضد الدبلوماسية التي عُينت سفيرة في البرازيل سنة 2018.(وكالات)