شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تتلقى أولى جرعات لقاح كورونا من الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - أ ف ب

تلقى العراق 50 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس كورونا، وهو أول لقاح يصل إلى العراق البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، والذي يواجه موجة وبائية ثانية تسعى السلطات إلى السيطرة عليها.

وفي حين لم تعلن وزارة الصحة مسبقاً عن حملة محددة لبدء التلقيح، فإن الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر قال للصحفيين، إن وصول اللقاحات في وقت مبكر الثلاثاء يتيح بدء عملية التلقيح.

وقال البدر إن «الجرعات سيجري نقلها إلى دوائر الصحة الثلاث في بغداد، وربما بعض المحافظات»، مؤكداً أن الشحنة تبرع من الصين. وأضاف: «سوف نبدأ عملية التلقيح اليوم الثلاثاء»، وبالتوازي، أعلنت وزارة الصحة أن بغداد طلبت مليوني جرعة إضافية من اللقاح الصيني.

وبالإضافة إلى لقاح «سينوفارم»، يفترض أن يتلقى العراق مليوني جرعة من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني عبر آلية «كوفاكس» الهادفة إلى دعم الدول الأكثر فقراً. كذلك، تؤكد بغداد التي تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أنها سبق أن طلبت 1,5 مليون جرعة من لقاح فايزر، ستشتريه عبر قرض من البنك الدولي.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة أنها أطلقت موقعاً إلكترونياً ليسجل السكان عبره موعداً لتلقي اللقاح، بدون أن تحدد موعد بدء الحملة.

وفي بلد يعاني منذ عقود نقصاً في الأدوية والأطباء وتراجع في المستشفيات، لا يثق إلا قليل من العراقيين بالنظام الصحي، فيما تلقى العديد من مرضى الوباء علاجهم في بيوتهم، بينما تواجه السلطات منذ أشهر انتقادات لطريقة إدارتها لأزمة الوباء.

وبيـّن استطلاع أخير للبنك الدولي أن 39% فقط من 10 آلاف عراقي شاركوا فيه، يؤيدون تلقي لقاح، في حين لم يؤيد ذلك سوى 42% من العاملين في المجال الصحي بالبلاد.

ويأتي ذلك فيما تواجه البلاد موجة وبائية ثانية، مع أكثر من 3 آلاف إصابة يومية خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد فرضت السلطات منذ 19 فبراير/شباط تدابير إغلاق لاحتوائها، تشمل حظر تجول وإغلاقاً شاملاً أيام الجمعة والسبت والأحد، وحتى اليوم، يسجل العراق رسمياً 699 ألفاً و88 إصابة، بينها 13428 وفاة.