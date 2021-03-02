شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: سياسة فرض العقوبات على روسيا غير مجدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

شدد الكرملين، الثلاثاء، على أن العقوبات الغربية على روسيا غير مجدية، بعدما أشارت تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعدّان لعقوبات جديدة ضد موسكو.

وأفاد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أولئك الذي يواصلون الاعتماد على هذه الإجراءات عليهم على الأرجح التفكير قليلاً بالأمر: هل يحققون أي هدف عبر مواصلتهم سياسة كهذه؟ الجواب واضح: لا تحقق سياسة كهذه أهدافها».