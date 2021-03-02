شكرا لقرائتكم خبر عن حظر مدرب بسبب جواد نافق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قررت هيئة سباقات الخيل البريطانية حظر مدرب الخيول الشهير الآيرلندي جوردن إيليوت من دخول سباقات الخيل في عموم البلاد بسبب صورة نشرها وهو يعتلي جثة جواد نافق ويشير بيده بعلامة السلام أثناء تحدثه بالهاتف.

وقالت الهيئة إن الحظر سيستمر طوال تحقيق الاتحاد الآيرلندي للرياضة مع المدرب الفائز بسباق جراند ناشيونال، ما أثار تساؤلات حول مشاركة متدربيه «تايجر رول» و«اينفوي ألن» في سباق شيلتنهام المقبل في إنجلترا.

ولم تحدد لجنة الانضباط في الاتحاد الآيرلندي لسباقات الخيل موعد جلسة الاستماع لدفاع ايليوت الفائز بـ7 فرسان في سباق شيلتنهام العام الماضي ليرفع رصيده لـ32 فائزاً من متدربيه.

واعتذر ايليوت عن تصرفه الطائش، وأضاف: «سأدفع ثمن لحظة مجنونة أنا وبقية كادري لما تبقى من حياتي سوف أعاقب وأتفهم هذا لكنني أشعر بالحزن لأن البعض اتهمني بعدم حبي لخيولي، أنا لا شيء لولا الخيول التي أحببتها منذ الصغر، أنا فعلاً آسف ونادم وأطلب السماح».

وكانت شركة المراهنات بيتفير أول من تخلى عن ايليوت بإعلان شطبه كسفير لها يوم الاثنين.