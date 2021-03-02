شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 66,539 جرعة لقاح «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 66,539 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,094,956 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 61.62 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».