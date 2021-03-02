بعد تأجيل الشهر العقاري.. موقف وإجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء والمياه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح ومحمد عبدالناصر:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تواصل القيام بدورها في تلقي طلبات المواطنين المتعلقة بتركيب عدادات مسبقة الدفع، والتقديم عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء؛ لتحويل العمل بنظام الممارسة لتركيب عداد كودي وفقًا للإجراءات والخطوات المتبعة.

وأضاف حمزة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات التوزيع تنفذ ما يُملى عليها من قوانين فقط، وتقوم بتطبيقها على المواطنين، مؤكدًا أنه ليس للوزارة أي دخل في قانون الشهر العقاري الذي تم تأجيله لمدة عامين، وإنما هي جهة تنفيذية فقط.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية اتخذت إجراءات مكثفة على مدار الفترات الماضية التي شهدت إقبالًا وتوافدًا من قِبل المواطنين على مقرات الإدارات التابعة للشركات من أجل تغيير العدادات الخاصة بهم بعد بيعهم أو شرائهم شققًا سكنية من وإلى الآخرين.

ويواجه مواطنين بعض الصعوبات والتساؤلات عند تغيير محل السكن والإقامة؛ سواء بشراء عقار جديد أو آخر يسكن فيه البائع، إذ في تلك الحالة يضطر المشتري إلى تغيير العدادات الموجودة ونسبها إلى اسمه.

وحرصًا من "الخليج 365" على شرح وتبسيط الخطوات الصحيحة المتبعة، وأيضًا المستندات المطلوبة ومراكز خدمة المحافظات لتغيير اسم صاحب عداد الكهرباء وعداد المياه، وَفق بوابة الحكومة الإلكترونية المتعلقة بخطوات التنازل عن عداد الكهرباء، والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي كالتالي:

تغيير ملكية عداد الكهرباء

- تقديم تنازل موثق من صاحب الاشتراك "المتنازل"، إلى المتنازل إليه من الشهر العقاري، في حالة عدم ذهاب المتنازل مع المتنازل إليه إلى مقر الشركة.

- تقديم مستند الملكية للعين موثقًا، وفي أحد بنوده الاشتراك "رقم الحساب".

- تقديم آخر فاتورة كهرباء.

- بيان سداد المديونية من رصيد أقساط أو تسويات.

- سداد الرسوم اللازمة لتغيير العداد.

خطوات تغيير اسم المتعاقد على العداد:

- يستوفي المشترك نموذج طلب تغيير اسم العداد.

- يقدم المنتفع الأصلي تنازلًا عن العداد أمام المسؤول المختص عن سداد التسويات المستحقة، إن وجد.

- سداد الرسوم المقررة وتبلغ 100 إضافة إلى رسوم الضريبة.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي.

- عقد التمليك أو مستند الحيازة.

- تنازل رسمي من المنتفع الأصلي أو توكيل منه.

- بيانات الحساب.

خطوات التنازل عن عداد المياه (نقل الملكية):

المستندات المطلوبة:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة عقد (الملكية- الإيجار).

3- إيصال مياه حديث من العقار.

4- صورة كارت الشحن بالنسبة إلى مسبوق الدفع.

5- أصل التنازل موثق.

6- صورة ضوئية للعداد موضحة قراءة العداد.

ويجب سداد جميع الفواتير والمديونيات المستحقة على الاشتراك.

كما لا يتم نقل الملكية إلى العدادات الكودية.

النماذج المستخدمة:

- كراسة التعاقد (مياه) وتحتوي على طلب الاشتراك ومعاينة المشرف والمقايسة.

الإجراءات:

- يتقدم المشترك بالمستندات المطلوبة إلى الموظف المختص ويقوم الموظف بفحص المستندات مع التأكد من سلامة المستندات.

- يحرر طلب الاشتراك ورسم المعاينة في نفس اليوم.

- تتم المعاينة بمعرفة المشرف الفني.

- يقوم موظف خدمة العملاء (تعاقدات) بتسعيرة المقايسة.

- يقوم المشترك بسداد قيمة المقايسة.

- يتم تسجيل الاشتراك الجديد واستخراج فواتير الاستهلاك في الشهر التالي.