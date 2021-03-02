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البحرين تندد بشدة إطلاق الحوثي مقذوفاً عسكرياً على قرية في جازان

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 14:57
وزارة الخارجية البحرينية
عربي ودولي

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نددت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية مقذوفاً عسكرياً تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.
وجددت وزارة خارجية مملكة البحرين، موقف بلادها الداعم لجميع الجهود والمساعي التي تبذلها المملكة العربية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدة وقوفها التام في صف واحد مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتواصلة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

المصدر: وكالات

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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