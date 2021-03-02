غموض يلف مستقبل الانتخابات الفلسطينية.. التأجيل أو الإلغاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

غموض يلف مستقبل الانتخابات الفلسطينية الي تواجه احتمالية التأجيل أو الإلغاء، في ظل الصراعات التي تشهدها حركة فتح، بالإضافة إلى تفشي فيروس ”كورونا“، حسب ما ذكرته صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية .

وأضافت: ”أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الاثنين مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة الانتخابات، في الوقت الذي انتشرت فيه تقارير حول احتمال تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية“.

وتابعت: ”لم يستبعد مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية إمكانية تأجيل أو إلغاء الانتخابات، في ضوء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة“.

وأوضحت: ”على الجانب الآخر، فإن مصادر فلسطينية أخرى، قالت إن الصراع داخل حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس عباس، يمكن أن يدفع القيادة الفلسطينية نحو تأجيل الانتخابات“.

ونقلت عن مسؤول في السلطة الفلسطينية في رام الله، قوله: ”إذا استمر ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، فإن القيادة الفلسطينية ربما تكون مجبرة على تأجيل الانتخابات“، حيث من المقرر أن تجري الانتخابات العامة الفلسطينية يوم 22 مايو، في حين ستكون الانتخابات الرئاسية يوم 31 يوليو.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن التوترات المتصاعدة في حركة فتح يمكن أن تجبر الرئيس عباس على تأجيل أو إلغاء الانتخابات، خاصة في ظل اتجاه بعض قيادات الحركة نحو تشكيل قوائم مستقلة للمنافسة في الانتخابات.