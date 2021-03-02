تعرف على أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد

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محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 114 مليونا و994 ألفا و666 إصابة، الثلاثاء.



كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و550 ألفا و287 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 90 مليونا و711 ألفا و173 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية بعدم استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين للوقاية من فيروس كورونا، وقالت إنه ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل.

وقال فريق خبراء مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية إنه ينبغي عدم استخدام هيدروكسي كلوروكين المضاد للالتهابات في مكافحة الجائحة وإنه "لا يستحق" عناء البحث في مزيد من الدراسات بخصوص العلاجات المحتملة لكوفيد-19.

وأكد الخبراء أن هذه "التوصية القوية" تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال 6 تجارب عشوائية شملت أكثر من 6 آلاف مشارك ممن يُعرف بتعرضهم لكوفيد-19 ومن لا يُعرف بتعرضهم له.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روج لذلك العقار على أنه علاج فعال لكوفيد-19، وقال في مارس/ آذار إنه يتناوله، حتى بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بعدم ثبوت فاعليته ودرجة أمانه.

لكن خبراء منظمة الصحة العالمية قالوا: "اللجنة تعتبر أن هذا العقار لم يعد من أوليات البحث وأن الموارد يجب أن توجه بدلا من ذلك لتقييم عقاقير أخرى واعدة للوقاية من كوفيد-19".

وتصدر المنظمة التوجيهات، التي يمكن تحديثها مع ظهور أدلة جديدة، لنصح الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بشأن كيفية التعامل مع ذلك المرض التنفسي ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن المرضى.

أصبحت كولومبيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تتلقّى لقاحات مضادّة لكوفيد-19 عبر آلية كوفاكس التي أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لتمكين الدول المنخفضة الدخل من مجاراة الدول الغنية في السباق غير المتكافئ بين الطرفين للحصول على لقاحات لمكافحة الجائحة.

والشحنة التي تلقّتها بوغوتا الاثنين تشمل 117 ألف جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي "اليوم يمثّل خطوة مهمّة. كوفاكس تسلّم شحنتها الأولى من اللّقاحات.. في الأمريكيتين، وأول دولة تحصل عليها هي كولومبيا".

وكولومبيا هي رابع دولة في العالم تحصل على لقاحات عبر آلية كوفاكس وقد سبقتها إلى ذلك كل من غانا وساحل العاج في أفريقيا وكوريا الجنوبية في آسيا.

وتسعى آلية كوفاكس التي أنشئت لضمان عدم استبعاد الدول الفقيرة من اللقاحات ضد كوفيد-19 وسط استئثار الدول الغنية بها، إلى توزيع ملياري جرعة بنهاية العام.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الاثنين، انخفاضا من 19 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 6 حالات إصابة جديدة خالية من الأعراض نزولا من 13 قبل يوم.

ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.

ووصل مجمل الإصابات بالفيروس في الصين إلى 89923 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 186152.

وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 2343 إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و89281.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.