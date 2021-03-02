لهذا السبب.. هبوط اضطراري لـ"الخطوط التايلاندية" أمام محكمة التفليسة

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

قدمت شركة الطيران التايلاندية تاي إيروايز إنترناشيونال (شركة وطنية) إلى محكمة التفليسة التايلاندية، الثلاثاء، لإعادة هيكلة ديونها.



وتستعرض الشركة الوطنية التايلاندية خطة لإعادة جدولة ديونها كجزء من عملية إعادة هيكلة تتم بتكليف من المحكمة، جراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالشركة بفعل إجراءات الإغلاق العام للحد من فيروس كورونا.

وقال كيتيبونج أورابيباتانابونج المستشار القانوني لشركة الطيران، إنه تم تقديم الخطة إلى المسؤول الرسمي عن إدارة تفليسة الشركة بموجب أمر المحكمة، ليتم دعوة الدائنين للاجتماع بحلول مايو/أيار المقبل لإقرار الخطة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن تعقد الشركة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم لإعلان تفاصيل الخطة، التي تستهدف الحصول على 1.65 مليار دولار كتمويل إضافي في إطار خطة إعادة جدولة الديون.

كانت محكمة الإفلاس في تايلاند قد قررت في مايو/أيار من العام الماضي قبول التماس إعادة هيكلة شركة الطيران التايلاندية المتعثرة تاي إيروايز إنترناشيونال.

يذكر أن تاي إيروايز هي شركة الطيران الوطنية في تايلاند، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة بانكوك، وتتخذ من مطار سوفارنابومي الدولي مركزاً لعملياتها، وتقدم الخطوط الجوية التايلاندية خدماتها لأكثر من 70 وجهة في آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية وأستراليا.