إطلاق سراح مئات التلميذات المختطفات في نيجيريا

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

أُطلق سراح 279 تلميذة نيجيرية، صباح الثلاثاء، خطفن من مدرستهن في ولاية زمفرا، ووصلن إلى مقر الحكومة.



وقال بيلو ماتاوالي حاكم الولاية لصحفي في فرانس برس: "يسعدني أن أعلن بأن الفتيات يتمتعن بالحرية الآن. وصلن للتو إلى مقر الحكومة وصحتهن جيّدة".

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا أكثر من 300 طالبة يوم الجمعة الماضي عندما اقتحموا المدرسة الثانوية بولاية زامفرا.

وطمأن الرئيس النيجيري محمد بخاري مواطنيه، مساء الأحد الماضي، بأن حادث اختطاف الطالبات بولاية زامفرا سوف يكون الأخير في البلاد.

جاء ذلك في كلمة قرأها بالإنابة عنه وزير الطيران هادي سيريكا خلال زيارة لولاية زامفارا للتعبير عن التعاطف مع ذوي المختطفات، نقلتها صحيفة "ديلي تراست" النيجيرية.

وقال سيريكا إن الرئيس يشعر بالحزن إزاء اختطاف الطالبات، ويؤكد مجددا أن الحكومة سوف تعبئ كافة الموارد لملاحقة الخاطفين المجرمين.

وأضاف بخاري في كلمته "أن الحكومة الفيدرالية سوف تواصل شراكتها مع حكومة ولاية زامفارا ومواطنيها لحل التحديات الأمنية التي تواجه الولاية".