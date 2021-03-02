حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية .

وتوقعت النشرة ان تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئياً إلى غائم أثناء النهار والفرصة مهيئة لتشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية يرافقها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات (صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب والبيضاء) ويكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً وبارد نسبياً مع إمكانية تشكل الضباب أو الشابورة المائية أثناء الليل والصباح الباكر على المنحدرات الجبلية لمحافظات (حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز).

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد طقس غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له بينما يكون صحو إلى غائم جزئياً على السواحل الجنوبية والشرقية، الرياح جنوبية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الساحل الغربي نشطة على جنوبه وباب المندب و أقصى سرعة لها 18 عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال بينما تكون شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأشارت إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحو إلى غائم جزئياً ومن المحتمل تشكل خلايا من السحب المنخفضة على أجزاء من محافظات ( مأرب، الجوف وشبوة )، الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والرمال تصل سرعتها إلى 20 عقدة.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد :

1. المواطنين في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

2. سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لاحتمالية تشكل الضباب أو الشابورة المائية