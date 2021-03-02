شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يناقشون قضايا المنطقة بالقاهرة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بجامعة الدول العربية أمس الإثنين أعمال الدورة «155» لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة قطر، وبمشاركة مندوبي الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، وذلك لمناقشة مشروع جدول الأعمال ورفع عدد من الموضوعات للدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية، التي ستعقد غدا الأربعاء لمناقشتها.

وشارك في الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.

ويناقش المندوبون الدائمون جدول الأعمال، الذي يتضمن 8 بنود رئيسية في مقدمتها العمل العربي المشترك وتعيين الأمين العام للجامعة العربية لمدة خمس سنوات، حيث رشحت مصر الأمين الحالي للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لفترة ثانية بناءً على مذكرة رسمية.

كما يناقش الاجتماع بندًا خاصًا بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة.

ويتناول الاجتماع الشؤون العربية والأمن القومي العربي، ويشتمل على عدد من الموضوعات منها «التضامن من لبنان» وتطورات الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر الإماراتية في الخليج العربي، إضافة إلى أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعم السلام والتنمية في السودان.

كما سيبحث الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومسيرة التعاون العربي - الأفريقي، والشراكة الأوروبية - المتوسطية، والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

ويتناول اجتماع المندوبين بالجامعة العربية كذلك دعم النازحين داخليا في الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص ومشروع الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف، ومشروع إستراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام وتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان».

وسيبحث المشاركون في الاجتماع قضايا الإرهاب الدولي وسبل مكافحته وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وتعيين عدد من المسؤولين في الجامعة العربية والقضايا المالية والإدارية الخاصة بها.

ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون جدول الأعمال ومشاريع القرارات وعدد من الموضوعات إلى اجتماع وزراء الخارجية لمناقشتها والبت فيها غدا الأربعاء.