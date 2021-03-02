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شرط جديد للمشاركة في مناسك الحج هذا العام ماهو؟

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بغداد - ياسين صفوان - قالت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، إنه سيتعين على الراغبين في ممارسة مناسك الحج هذا العام إثبات حصولهم على تطعيم ضد .
وشددت الوزارة في بيان على أن إثبات التطعيم سيكون "الشرط أساسيا" للراغبين في التوجه إلى مكة خلال موسم الحج.

ولم يوضح البيان إذا ما كان سيُسمح لغير للوافدين من خارج السعودية بممارسة مناسك الحج هذا العام أم لا.


وكانت المملكة قد سمحت لعدد محدود من المواطنين بالمشاركة في موسم الحج العام الماضي وتم حظر الدخول إلى مكة على الملايين من المسلمين غير السعوديين بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

 


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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