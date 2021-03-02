شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك متهم بسلوك «غير لائق» للمرة الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

اتهمت امرأة ثالثة، الثلاثاء، أندرو كومو بسلوك غير لائق بعد ساعات فقط من إحالة حاكم نيويورك رسمياً على التحقيق على خلفية اتهامات مماثلة من موظفتين سابقتين في مكتبه.

وواجه كومو انتقادات متزايدة بما فيها من داخل حزبه الديمقراطي، لأنه قال إن الموظفتين السابقتين «أساءتا فهمه».

وقالت روت آنا راتش (33 عاماً) لصحيفة «نيويورك تايمز» إنها التقت كومو في حفلة زفاف في كانون الأول/سبتمبر 2019، ودار بينهما حديث أشعرها بعدم الارتياح. وأوضحت: «كنت مرتبكة ومصدومة ومحرجة جداً. أدرت رأسي إلى الجهة الثانية ولم تكن لدي كلمات في تلك اللحظة».

وتأتي شهادة راتش بعد أيام من ادعاء مساعدته السابقة شارلوت بينيت لصحيفة «نيويورك تايمز» أن الأمر نفسه تكرر العام الماضي.

وقبلها، اتهمت ليندسي بويلان (36 عاماً) وهي مستشارة اقتصادية سابقة للحاكم، بالتفصيل في مدونة كومو بالتحرش بها عندما كانت تعمل في مكتبه بين عامي 2015 و2018.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس إن مكتب كومو وافق على طلبها لإجراء تحقيق مستقل في الاتهامات. وقال كومو، الأحد، إنه «آسف حقاً» إذا كان سلوكه قد «أسيء تفسيره على أنه مغازلة غير مرغوب فيها»، نافياً كل الاتهامات التي وجهت إليه.