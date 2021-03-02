شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية دورتموند تطيح برأس مدرب بيليفيلد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أقال نادي أرمينيا بيليفيلد الألماني مدربه أوفي نويهاوس لسوء النتائج، وتفادياً لعودته إلى الدرجة الثانية.

وجاءت إقالة نويهاوس (61 عاماً) الذي أوصل الفريق إلى الدرجة الأولى «بوندسليجا» هذا الموسم، بعد الخسارة الأخيرة أمام بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الدوري المحلي.

كما أقيل المدرب المساعد السلوفاكي بيتر نيميث من مهامه بمفعول فوري.

وكان بيليفيلد قد خسر أمام دورتموند 0-3 للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات، ليحتل المركز السادس عشر من أصل 18 فريقاً.

وقال المدير الرياضي في النادي سمير عربي: «بسبب التطورات الراهنة، توصلنا إلى اتفاق من أجل التغيير».

وتابع: «نحن مقتنعون بأن فريقنا يمتلك القدرات المناسبة لتحقيق هدفنا الرياضي»، معتبراً أن إقالة المدرب ستمنح الفريق «دفعاً قوياً».

واللافت أن النقطة اليتيمة التي أحرزها بيليفيلد في آخر خمس مباريات، كانت من تعادله الإيجابي 3-3 على أرض بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري في آخر 8 مواسم.

ويهبط متذيل الترتيب ووصيفه مباشرة إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض صاحب المركز السادس عشر ملحق الهبوط أمام ثالث الدرجة الثانية.