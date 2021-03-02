شكرا لقرائتكم خبر عن نتس يجتاز سبيرز ومافريك يعبر ماجيك في دوري كرة السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - أ ف ب

تألق نجما بروكلين نتس جيمس هاردن وكايري إيرفينج في الوقت الإضافي أمام سان أنتونيو سبيرز، وقادا فريقهما للفوز 124- 113 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وعلى ملعب «ايه تي أند تي سنتر»، شكّلت الدقائق الخمس الإضافية مسرحاً لتألق هذا الثنائي، فسجل إيرفينج 6 نقاط من إجمالي 27، مع 7 تمريرات حاسمة، وأضاف هاردن خمس نقاط لينهي المباراة مع «تريبل - دابل» (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية)، بتسجيله 30 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و14 متابعة جديرة بسمعته كأفضل لاعب في الدوري عام 2018.

وهذا هو الفوز التاسع لنتس في مبارياته العشر الأخيرة، وعزّز به مركزه الثاني في المنطقة الشرقية، فيما تراجع سان أنتونيو للمركز السادس في الغربية متقدماً على دنفر ناغتس السابع الذي فاز على شيكاغو بولز 118-112.

ويدين ناغتس بهذا الفوز إلى نجمه الصربي نيكولا يوكيتش صاحب الـ39 نقطة و14 متابعة و9 تمريرات حاسمة، بعدما قلب تخلف فريقه قبل دقيقتين من صافرة النهاية إلى انتصار بفضل نقاطه الخمس.

وفي مباراة أخرى، عوّض فيلادلفيا سفنتي سيكسرز خسارته أمام كيلفلاند كافالييرز بفوزه على إنديانا بايسرز 130 - 114، علماً أنه تقدم بفارق 28 نقطة مع بداية الربع الأخير.

وكان للثنائي الكاميروني جويل إمبيد (24 نقطة و13 متابعة)، والأسترالي بن سيمونز (18 نقطة و6 متابعات) كالعادة الدور الحاسم في الانتصار، وعاد الفضل الأكبر هذه المرة إلى لاعبي الاحتياط الذين سجلوا أكثر من نصف نقاط الفريق، على غرار شايك ميلتون (26).

أما العملاق الشاب السلوفيني لوكا دونتشيتش، والذي احتفل بعيد ميلاده الـ 22، فكان مرّة جديدة محور فوز فريقه دالاس مافريكس على أورلاندو ماجيك 130-124.

وهو الفوز السابع في 9 مباريات لمافريكس الذي صعد إلى المركز التاسع على أبواب الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وكاد دونتشيتش أن يحقق الـ «تريبل - دابل»، لكنه اكتفى بـ 33 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة، كما نجح في تسجيل 12 رمية من أصل 22 و5 رميات ثلاثية، مبرهناً على تطوره في اللعب.

وفي مباريات أخرى، خسر هيوستن روكتس أمام كليفلاند كافالييرز 90 - 101، فيما فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على تشارلوت هورنتس 123 - 111.