بريطانيا: اللقاحات تمنع كورونا بنسبة 80%

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"الخليج 365" من لندن: قال وزير الصحة البريطاني إن حقنة واحدة من لقاح فايزر وأسترازينيكا فعالة بنسبة تزيد عن 80٪ في منع دخول المستشفى بين من تزيد أعمارهم عن الثمانينيات.

وفي حديثه، في المؤتمر الصحفي المعتاد في داونينغ ستريت مساء الإثنين، أشاد مات هانكوك بـ "البيانات الجديدة المثيرة" التي تظهر فعالية ضربتي لقاح كورونا، حسب بيانات رسمية من هيئة الصحة العامة في إنكلترا (PHE).

لكن وزير الصحة حث البريطانيين على الاستمرار في اتباع القواعد وعدم "نسف" التقدم المحرز في مكافحة الفيروس.

ووفقًا لدراسة لم تطبع بعد، من قبل هيئة الصحة العامة في إنكلترا والتي شملت أكثر من 7.5 مليون شخص تبلغ أعمارهم 70 عامًا وأكثر في إنكلترا تنخفض حالات العدوى في سن السبعينيات بعد حوالي ثلاثة أسابيع بعد جرعة واحدة من اللقاحين.

وتراوحت الحماية من كورونا المصحوب بأعراض لدى من تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، بعد أربعة أسابيع من الضربة الأولى، بين 57-61٪ للقاح Pfizer-فايزر و60-73٪ للقاح أسترازينيكا/أكسفورد.

كما تبين أن اللقاحات فعالة بنسبة تزيد عن 80٪ في منع دخول المستشفى لأكثر من 80 عامًا في حوالي ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد جرعة واحدة.

حماية

بالإضافة إلى الحماية من الأمراض المصحوبة بأعراض ذ، كان لدى أكثر من 80 عامًا ممن تلقوا لقاح فايزر خطرًا إضافيًا أقل بنسبة 43 ٪ من دخول المستشفى في حالات الطوارئ و 51 ٪ إضافية من خطر الوفاة.

وتبين أن أكثر من 80 عامًا ممن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا/أكسفورد لديهم خطر أقل بنسبة 37٪ لدخول المستشفى في حالات الطوارئ، ولكن لا توجد بيانات متابعة كافية لتقييم تأثيره على الوفاة

وقال وزير الصحة إن حقيقة أن عدد حالات الدخول إلى المستشفى كان ينخفض بشكل أسرع من عدد الحالات - خاصة بين الفئات العمرية الأكبر سنًا التي تم تلقيحها أولاً - "هي علامة على أن اللقاح يعمل".

وأضاف أن معدل الانخفاض في الوفيات بين الفئات العمرية الأكبر هو أسرع أيضًا مما كان عليه في أقل من 80 عامًا.

وقال إن النتائج التي توصلت إليها دراسة هيئة الصحة في إنكلترا "قد تساعد أيضًا في تفسير سبب انخفاض عدد حالات دخول كورونا إلى وحدات العناية المركزة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في المملكة المتحدة إلى أرقام فردية في الأسبوعين الماضيين".

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