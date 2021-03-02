دعوة أوروبية إلى الدنمارك لإطلاق أحوازيين تعتقلهم منذ عام

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"الخليج 365" من لندن: دعا البرلمان الاوروبي الاثنين حكومة الدنمارك الى اطلاق سراح ثلاثة قادة أحوازيين تعتقلهم منذ مطلع العام الماضي بتهمة جمع معلومات عن اشخاص على صلات بالسلطات الايرانية وبدعم العمليات المسلحة ضد الاهداف الايرانية.

وطالب النائب في البرلمان الاوربي عضو رابطة برلمانيون لأجل الأحواز "فولفيو مارتشيللو" في رسالة إلى وزير العدل الدنماركي "نيك هيكروب" حول اعتقال ثلاثة من قادة حركة النضال العربي لتحرير الاحواز وحصلت "ايلاف" على نصها بتقديم توضيحات حول ظروف استمرار احتجاز القادة والأعضاء في حركة النضال العربي: حبيب جبر رئيس الحركة ويعقوب حر التستري المسؤول الإعلامي فيها اضافة الى عضو الحركة ناصر جبر منذ نحو 13 شهرا برغم ثبوت عدم وجود أدلة تبرر هذا الاحتجاز.

وأشار مارتشيللو إلى طبيعة التوظيف السياسي لاحتجاز قادة وأعضاء الحركة وذلك بعد سلسلة أنشطة قام بها عدد من النواب الأوربيون ضمن حملة الإفراج عنهم حيث نظموا وقفة أمام مقر احتجازهم في كوبنهاغن كما شاركوا في وقفة تضامنية أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل فضلا عن استضافة عدد من قادة حركة النضال العربي في مقر البرلمان الإيطالي تعبيرا عن التضامن مع "نشاط الحركة ضد الاحتلال الإيراني".

وعبر البرلمانيون الأوروبيون خلال حراكهم السياسي ورسائلهم الموجهة إلى الحكومة الدنماركية ووزارة العدل عن تطلعهم الى تطبيق العدالة بحق المحتجزين الثلاثة والإفراج الفوري عنهم وعدم الرضوخ للضغوط الدبلوماسية الإيرانية بهذا الشأن.

وفي الثاني من شباط فبراير عام 2020 أعتقلت وكالة الأمن والاستخبارات الدنماركية الناشطون الثلاثة بتهمة جمع معلومات عن أشخاص في الدنمارك وخارجها يعتقد ان لهم علاقة بالسلطات الايرانية خلال الفترة بين عامي 2012 و 2018 والاشادة بخمسة اشخاص هاجموا عرضا عسكريا في مدينة الأحواز في 22 ايلول سبتمبر2018 ما أدى إلى مقتل 24 عسكريا في الحرس الثوري الايراني.

وأوضحت أن الأشخاص الثلاثة كانوا يخضعون لمراقبة الأمن الدنماركي عن كثب وأن أحدهم كان هدفا لمحاولة اغتيال تصدت لها الشرطة في عام 2018 .

يشار الى ان حركة النضال العربي لتحرير الاحواز كانت قد تأسست عام 1999 بهدف " تحرير الأحواز من الاحتلال الايراني" ودعم الجهود المبذولة للاعتراف بـ "حق السيادة والاستقلال للأمة العربية الأحوازية" وكذلك إقامة "دولة الأحواز العربية" ما دفع السلطات الايرانية الى تصنيف الحركة على انها منظمة أرهابية.

يشار الى ان الاحوازهو اقليم عربي بجانب مدينة البصرة الجنوبية العراقية ويقع في الجنوب الغربي من إيران ويحده العراق من الغرب ومن الجنوب الخليج العربي.

ومدينة الأحواز هي عاصمة ومركز اقليم الاحواز او خوزستان بحسب التسمية الايرانية حيث يبلغ عدد سكان المدينة حوالي مليون وربع المليون نسمة وهي بذلك أكبر مدينة في الاقليم الذي ينتج 70 بالمائة من نفط ايران.

يتمتع أقليم الاحواز بثروات طبيعية منها النفط والغاز والمياه السطحية التي تشكل ما مجموعه 80 إلى 90 % من الاقتصاد الإيراني ويمتلك ما يقرب من 33% من كمية المياه في ايران.