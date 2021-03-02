بريطانيا تشهد أكبر حملة تلقيح في مارس

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من لندن: أكد وزير اللقاح البريطاني أن حملات إطلاق تطعيم كورونا قد يصل إلى ضعف سرعته الحالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وخصوصا في مارس الحالي.

ووعد الوزير نديم الزهاوي بأن شهر مارس الحالي سيكون "شهرًا كبيرًا جدًا" لبرنامج التطعيم، الذي تباطأ في فبراير لأن مصنعي اللقاحات كافحوا لمواكبة طلب هيئة خدمات الصحة الوطنية العامة NHS.

وقال زهاوي لـ(بي بي سي): ولكن مع حل مشكلات الإمداد وإتاحة عشرات الملايين من الوخزات في مارس، تخطط الخدمة الصحية لتفعيل المحرك، والذي يجب أن يسير بسلاسة إذا كان لدى بريطانيا أي أمل في الوصول الى حالة عدم الإغلاق في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف: لقد وضع رئيس الوزراء بوريس جونسون طموحه في تلقيح جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، نصف سكان المملكة المتحدة، مرة واحدة على الأقل بحلول 15 أبريل، وتقديم حقنة لكل شخص بالغ في بريطانيا بحلول نهاية شهر يوليو.

20 مليون

وحققت المملكة المتحدة في نهاية هذا الأسبوع معلمًا بارزًا يتمثل في تطعيم 20 مليون شخص، كما وسعت إنكلترا، اليوم الإثنين، المخطط لدعوة كل شخص يبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر للتقدم.

وقال وزير اللقاح إذا كان البرنامج قادرًا على مضاعفة العمل في مارس، فقد يعني ذلك أن أولئك الذين حصلوا على لقاحاتهم الأولى في ديسمبر وأوائل يناير يمكنهم الحصول على جرعة إضافية لتلقيح 20 مليون شخص آخر.

وقال الزهاوي: "مارس سيكون شهرًا كبيرًا جدًا بالنسبة لنا. من المحتمل أن نكون ضعف المعدل خلال الأسابيع العشرة القادمة كما فعلنا خلال الأسابيع العشرة أو الأحد عشر الماضية".

وأضاف: وعلى الرغم من أن بدء التشغيل في إنكلترا قد تم افتتاحه رسميًا فقط لمن هم فوق الستينيات، إلا أن بعض الشباب سيحالفهم الحظ ويحصلون على جرعات احتياطية من اللقاح التي خلفها عدم حضور المواعيد.

تطمين

وطمأن الوزير الزهاوي الناس في المملكة المتحدة، بأنهم سيبدأون في تلقي دعوات لجرعات اللقاح الثانية قريبًا، وأن هناك إمدادات كافية للجميع للحصول على جرعة أخرى من نفس النوع الأول.

قال: لقد احتفظنا بالفعل بجرعات ثانية لأكثر من 10 أيام. لقد رأيتم الأعداد ترفع الجرعات الثانية - أعتقد أننا بالأمس كنا عند 800000 جرعة ثانية.

وأشار زهاوي إلى أنه ستتم دعوة ما يقرب من مليوني شخص تتراوح أعمارهم بين 60 و63 عامًا في إنكلترا لتلقي أول جرعة من الفيروس التاجي اعتبارًا من اليوم الإثنين، بينما سيبدأ استدعاء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا للحصول على ضربات في وقت لاحق من هذا الشهر.

رسائل

وقال: سيتم ارسال 1.9 مليون رسالة إلى أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لدعوتهم لحجز لقاح فيروس كورونا، مما يعني أنه بحلول نهاية الأسبوع، سيتم الاتصال بكل فرد في المجموعات السبع الأولى ذات الأولوية - بما في ذلك الشباب المعرضين للخطر سريريًا وذوي الحالات الأساسية.

وإلى ذلك، قال وزير اللقاح إنه مع تلقي حوالي 2.5 مليون شخص جرعتهم الأولى من اللقاح أسبوعيًا، فإن بريطانيا في طريقها لتقديم اللقاحات إلى كل شخص فوق سن الخمسين بحلول الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس - قبل شهر تقريبًا من الموعد المستهدف. ومن المتوقع بعد ذلك أن يتلقى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا دعوات في وقت لاحق من هذا الشهر.