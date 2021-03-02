طقس الثلاثاء.. أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية في عدد من المناطق

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بأمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية بكل من منطقة طنجة والريف والواجهة المتوسطية والسايس والأطلس المتوسط ومناطقه المجاورة والمنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالسهول الشمالية والأطلس الكبير وهضاب الفوسفاط ووالماس، مع نزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة.

وستتساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط، مع استمرار الطقس البارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا من القطاع الشرقي الى متقلبة الاتجاه بالساحل المتوسطين وضعيفة إلى معتدلة من الشرق بمنطقة طنجةن وشمالية عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و08 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و14 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و11 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و16 درجة بالساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 16 و20 درجة بالسايس والسواحل الشمالية والوسطى والسهول الغربية للأطلس ومنطقة سوس، وما بين 20 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وبباقي السواحل.