حاملو الشهادات من موظفي وزارة التربية الوطنية يدخلون في إضراب عن الطعام

جدة - عبدالحي حسين - أعلن موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات، عن عودتهم إلى الاحتجاج، والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، موازاة مع الأشكال الاحتجاجية بالرباط، ابتداء من يوم الاثنين 15 مارس الجاري.

ودعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، حول ملف حاملي الشهادات وباقي الملفات العالقة، بالإضافة إلى التعجيل بتسوية هذا الملف الذي طال أمده تسوية شاملة وعادلة.

وتأتي هذه الخطوات الإحتجاجية، بسبب ما اعتبرته التنسيقية المذكورة، “التعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية تجاه النداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتي دامت منذ يناير 2016″، بالإضافة إلى “تنصل الوزارة الوصية من اتفاق 21 يناير 2020”.

علاوة على ذلك، اتهمت التنسيقية المذكورة، الوزارة الوصية، “بنهج سياستَيْ التعنت والإقصاء”، بعد أن ” كان جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة”.

إلى ذلك، دعا المصدر نفسه، “الحكومة و وزارة التربية الوطنية بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية”.