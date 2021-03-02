تعليق الدراسة بمدينة تطوان بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - عبدالحي حسين - علقت مديرية التعليم، بتطوان، الدراسة في جميع مؤسسات مدينة تطوان، بعد الفيضانات التي شهدتها المدينة أمس.

وحسب مصدر مسؤول، بمديرية التعليم بتطوان، فإنه اعتبارا للنشرة الإنذارية، وحفاظا على سلامة التلميذات والتلاميذ وكافة الأطر، تم اتخاذ قرار تعليق الدراسة، بالنسبة لصباح اليوم الثلاثاء، مع التنسيق القبلي مع السلطة المحلية.

وأضاف ذات المصدر، أن مديرية التعليم علقت الدراسة في جميع المؤسسات، في انتظار حالة الطقس بعد الحادية عشرة للحسم في تعليقها مساء أيضا.

وأفادت السلطات المحلیة لعمالة تطوان، بأن تساقطات مطریة مھمة، بلغت 100 ملم ما بین السابعة صباحا والرابعة بعد الزوال من یومه الاثنین، سجلت بمدینة تطوان، مما أدى إلى ارتفاع منسوب بعض المجاري المائیة وتسجیل فیضانات بمجموعة من قنوات الصرف، نجمت عنھا العدید من الخسائر المادیة، ودون أن تخلف أي إصابات بشریة.

وأوضح المصدر نفسه، في ھذا الصدد، أنه تم تسجیل تسرب میاه الأمطار لما یناھز 275 منزلا بمجموعة من أحیاء المدینة، فیما جرفت التدفقات الفیضانیة 11 سیارة خفیفة.

وأضاف أن التساقطات الغزیرة أدت إلى الانھیار الجزئي للجدران الخارجیة لبعض المؤسسات والمرافق، وغمر بعض المقاطع الطرقیة بالمیاه، مع ما رافق ذلك من اضطراب أو توقف لحركة السیر بعدد من المحاور والمسارات الطرقیة.