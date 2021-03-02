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أفغانستان : نقدر جهود المملكة لتحقيق العدالة في قضية خاشقجي

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الدمام - شريف احمد - أعربت أفغانستان ، عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية الذي تضمن رفضاً لما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به.

ورحّبت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال جمال خاشقجي - رحمه الله -، على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية، مشيرة الى ان المملكة بذلت جهوداً كبيرة لتقديم مرتكبي الجريمة للقانون وتحقيق العدالة بهذا الخصوص، وقالت: إننا نقدر ونثمن تلك الجهود وندعمها.

وأكدت أن دور المملكة مهم للغاية في مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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