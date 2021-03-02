شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: سنحصل على 12 مليون جرعة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم محمد بحيبح: إن بلاده ستحصل على 20 في المائة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بما يقدر بـ 12 مليون جرعة تغطي 6 ملايين شخص، بالتنسيق مع حلف لقاح كورونا.

ودعا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أمس، المواطنين إلى ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، مؤكداً أن الوزارة تعمل على عدد من الإجراءات لزيادة الوعي الصحي والتثقيف وزيادة الإجراءات في أماكن العمل والمساجد والأماكن العامة والوزارات والمستشفيات.

وأشار الوزير بحيبح إلى أن الجاهزية رفعت والاستعدادات اتخذت في أكثر من عشرين مركزاً للعزل التي عملنا على إعادة تأهيلها وتجهيزها وتقييمها وتغطية النقص فيها، إضافة إلى تفعيل عمل فرق الترصد الوبائي.

وذكر أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في بلاده أجازت اللقاح الاسترانيزكا، بعد سلسلة من الإجراءات، حيث استكملت التصريحات اللازمة للدفعة الأولى من لقاح كورونا المقدرة بـ ٣٦٠ ألف جرعة تكفى لـ ١٨٠ الف مواطن، حيث ستعطى الأولوية فيها للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن، الأمر الذي يمكن الوزارة من تنفيذ حملة للتحصين ستستهدف أولاً العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الأكثر عرضه للإصابة تليها دفعات أخرى سيعمل لها خطة متكاملة لتغطية المحتاجين للقاح.