مفاجأة صينية.. "بلاي ستيشن 5" لم تعد للعب بل لتعدين عملات مشفرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عادت لعبة "بلاي ستيشن 5" إلى صدارة المشهد مجددا، ولكن هذه المرة ليست بتحديثات جديدة، إنما بكونها صانعا للعملات المشفرة.. إليك التفاصيل

وكشف موقع Mydrivers، تمكن عدد من الصينيين من استخدام وحدة التحكم في لعبة "بلاي ستيشن 5" في تعدين عملات مشفرة.



وعن طريق فك رموز برنامج "سوني" على اللعبة والوصول إلى أجهزة التحكم، تمكن هؤلاء الأشخاص من استخدام وحدة التحكم في تعدين بعض العملات المشفرة.

وبحسب التقرير، تبين بأن مسرع لعبة الفيديو المعتمد على AMD Radeon مع بنية RDNA 2 جيد جدا في تعدين عملة الإيثيريوم المشفرة.

وتمكن الصينيون من الضغط على 98.76 "ميجا هاش" من جهاز فك التشفير باستهلاك طاقة يبلغ 211 وات.

وأضاف الموقع بأن الحمل الزائد على لوحة التحكم بالجهاز قد يعرضها للتلف السريع ولن يستطيع أصحابه القيام بإصلاحه على أساس التأمين الخاص باللعبة.

يتزايد الطلب على العملات المشفرة عالميا منذ بداية جائحة كورونا، حتى بدأت تتطلع اقتصادات ناشئة للاعتماد عليها كوسيلة داعمة للتعافي.

وتنامى اهتمام الشركات الكبرى بالعملات المشفرة بقيادة بيتكوين، لا سيما مع إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا مؤخرا استثمار 1.5 مليار دولار في هذه العملة، وكذلك مؤسسات مالية كبرى مثل ماستر كارد.