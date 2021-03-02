السعودية تصدر قرارًا عاجلاً بشأن موسم الحج في ظل جائحة كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - طالب وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بضرورة ربط قبول المشاركين في موسم الحج، بتلقيهم لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد الربيعة وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، ضرورة أن يكون الحصول على لقاحات كورونا، شرطا رئيسيا للمشاركة في موسم الحج.

وقال الربيعة: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ومنافذ دخول الحجاج، لموسم الحج للعام 2021".

وأضاف: "يجب تكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة".

وتابع: "اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ أنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج المقبل".