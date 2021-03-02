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السعودية تصدر قرارًا عاجلاً بشأن موسم الحج في ظل جائحة كورونا

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الشارقة - اميمة ياسر - طالب وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بضرورة ربط قبول المشاركين في موسم الحج، بتلقيهم لقاحات فيروس المستجد "كوفيد-19".

وأكد الربيعة وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" ، ضرورة أن يكون الحصول على لقاحات كورونا، شرطا رئيسيا للمشاركة في موسم الحج.

وقال الربيعة: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ومنافذ دخول الحجاج، لموسم الحج للعام 2021".

وأضاف: "يجب تكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة".

وتابع: "اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ أنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج المقبل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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