شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الصرف تستجيب للنائب محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الأحزاب وتبدأ تطهير أبيار دار السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على الطلب المقدم من النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى شركة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بشأن تطهير أبيار المياه بمنطقة دار السلام، لارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، استجابت الشركة وبدأت في أعمال تطهير الأبيار وتنظيفها، بشكل يضمن وصول مياه نظيفة لكل سكان الحي.

ويمكن للمواطنين التقدم بطلباتهم ومقترحاتهم إلى مكتب خدمة المواطنين الخاص بالنائب محمد تيسير مطر عبر أرقام الهواتف:

من أي خط أرضي: 0227174040 ☎️

من أى جوال: 01033361686 ????

أو من خلال زيارة المكتب بفرعيه في دار السلام وجاردن سيتي:

????دار السلام: 60 شارع الفيوم، الملاءه، دارالسلام، القاهرة

???? جاردن سيتي: 14 شارع فؤاد سراج الدين، جاردن سيتي، القاهرة



استجابة شركة المياه لنائب محمد تيسير



استجابة للنائب محمد تيسير مطر



تطهير الابار



طلب النائب محمد تيسير مطر لشركة المياه