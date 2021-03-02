شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب تستكمل اليوم مناقشة إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صباح اليوم، اجتماعا برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، بشأن تعديل قانون الشهر العقارى، وتشمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى، كما تشمل أيضا مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، وأيضا تعديل قانون الضريبة على الدخل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه أمس بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.