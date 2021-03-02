شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالتنسيقية: "الهجرة" تقوم بمجهود كبير للعمل مع المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، تقوم بمجهود كبير للعمل مع المصريين فى الخارج، ومن أكثر الوزارات تعاونا، وتقوم بخطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.

ويثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنهم يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .

ويتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.