وزير البترول يتابع تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

عقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في محافظات الجمهورية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وتابع الملا، خلال الاجتماع، معدلات التوصيل الحالية ضمن الخطة الجاري تنفيذها خلال العام المالي 2020-2021 لتوصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية، حيث تمضي الخطة بمعدلات تنفيذ متميزة تفوق المخطط سواء في مجال تحويل الوحدات السكنية لاستخدام الغاز الطبيعى أو مد شبكات جديدة للغاز بالمناطق المستهدفة.

كما استعرض الاجتماع خطة العمل لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتطوير القرى والنجوع الأكثر احتياجا، والخطوات المتخذة لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بهذه القرى والتنسيق الجاري لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها، وفقا للبيان.

وأكد الملا، خلال الاجتماع، أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي تعد من أولويات الدولة لتحسين الحياة بهذه القرى وتوفير خدمات حضارية لسكانها.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض تقدم تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة بالتعاون مع وزارة التموين، وخطوات استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع.

وحضر الاجتماع مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومساعده لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ورئيس شركة بتروجت، ورؤساء الشركات المشاركة بأعمال توصيل الغاز وهي تاون جاس، وغاز مصر، وغاز الأقاليم، وغاز القاهرة، وسيناء للغاز، وصيانكو، ومجموعة طاقة، وأوفرسيز، ومايا جاس، وناتجاس، والفيوم للغاز.