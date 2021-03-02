ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وبقى سعر كيلو السمك البوري ثابتا بين 42 و48 جنيهًا، و سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.