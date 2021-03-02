اهتمام واسع بزيارة بابا الفاتيكان إلى العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - صرح رجل دين مسيحي إيطالي يزور العراق حاليا للتمهيد لزيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بأن هناك تحضيرات كبيرة جارية خلال برنامج الزيارة التي ستبدأ في الخامس من الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء عن الأب مخلص ششا القول: "إن زيارتي للعراق جاءت للتمهيد لزيارة بابا الفاتيكان وشملت عددا من المحافظات للوقوف على الاستعدادات في كنائس بغداد ونينوى وشمالي العراق.

وأوضح أن الزيارة الأولى ستكون إلى كاتدرائية سيدة النجاة بحي الكرادة ببغداد التي تعرضت لهجوم إرهابي عام 2010 كما سيقوم بزيارة مهمة إلى محافظة النجف.

وذكر شاشا موضحا برنامج زيارة البابا: "أن بابا الفاتيكان سيتوجه بعدها إلى مدينة أور الأثرية ثم يزور بعدها كنائس محافظة نينوى ثم يزور بلدة بغديدا في قرة قوش في سهل نينوى حيث سيتلو صلاة التبشير الملائكي ليعود إلى أربيل استعدادا للقداس الكبير في ملعب فرانسوا حريري والمحطة الأخيرة في الزيارة ستكون في كنيسة مار يوسف ببغداد".

وبحسب مصادر أمنية فإن زيارة بابا الفاتيكان للعراق ستتم في ظل إجراءات أمنية مشددة وإقامة أطواق أمنية وفرض حالة حظر التجوال بالتزامن مع خطة وقائية للسلطات العراقية للحد من فيروس كورونا.