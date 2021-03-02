إيران.. سجين يخيط شفتيه احتجاجا على ظروف اعتقاله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

يعاني المعتقلون في سجون النظام الإيراني أوضاعا مأساوية جراء لانتهاكات والجرائم التي يتعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم .

عمد سجين سياسي إيراني إلى خياط شفتيه احتجاجا على ظروف سجنه غير الإنسانية في طهران، حيث حُرم من العلاج الطبي لمشاكل صحية خطيرة يعاني منها، حسبما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وقال الإيراني سردار باشاي، بطل المصارعة الرومانية السابق، على تويتر، السبت، أن السجين هو “خالد بيرزاده؛ بطل كمال الأجسام. محتجز منذ عامين بتهمة إهانة المرشد الإيراني. ظهره مكسور وهو مقيد على كرسي متحرك بسبب التعذيب الذي تعرض له”.

وفي تغريدته باللغة الفارسية، نشر سردار مقطع فيديو لبيرزاده في مسابقة بسنغافورة.

ومنذ 22 فبراير، أضرب بيرزاده عن الطعام. ونشرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان رسالة كتبها بيرزاده، وقال فيها إنه يواصل إضرابه عن الطعام في سجن طهران الكبرى، وخيط شفتيه.

ويسعى بيرزاده للحصول على الرعاية الطبية المناسبة والإفراج المشروط. وبحسب وكالة الأنباء الحقوقية، خضع بيرزاده لعملية جراحية في القدم في أغسطس.

وبحسب جيروزاليم بوست، فإن لاعب كمال الأجسام تعرض لأضرار بالغة في ساقيه وعموده الفقري، بينما يواجه مسؤولو السجن اتهامات بتعذيبه.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن بيرزاده بحاجة إلى جراحة إضافية وعلاج طبيعي لعموده الفقري وساقيه. وفي ديسمبر، كان يعاني من مشكلة في القلب لكنه حُرم من دخول المستشفى.