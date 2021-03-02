ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لأكثر من 114 مليونا و994 ألفا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:16 صباحاً - رغم اللقاح والإجراءات الاحترازية ، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم .

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 114 مليونا و994 ألفا و666 إصابة، الثلاثاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و550 ألفا و287 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 90 مليونا و711 ألفا و173 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

اللقاح يصل كولومبيا

أصبحت كولومبيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تتلقّى لقاحات مضادّة لكوفيد-19 عبر آلية كوفاكس التي أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لتمكين الدول المنخفضة الدخل من مجاراة الدول الغنية في السباق غير المتكافئ بين الطرفين للحصول على لقاحات لمكافحة الجائحة.

والشحنة التي تلقّتها بوغوتا الاثنين تشمل 117 ألف جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي “اليوم يمثّل خطوة مهمّة. كوفاكس تسلّم شحنتها الأولى من اللّقاحات.. في الأمريكيتين، وأول دولة تحصل عليها هي كولومبيا”.

وكولومبيا هي رابع دولة في العالم تحصل على لقاحات عبر آلية كوفاكس وقد سبقتها إلى ذلك كل من غانا وساحل العاج في أفريقيا وكوريا الجنوبية في آسيا.

وتسعى آلية كوفاكس التي أنشئت لضمان عدم استبعاد الدول الفقيرة من اللقاحات ضد كوفيد-19 وسط استئثار الدول الغنية بها، إلى توزيع ملياري جرعة بنهاية العام.

1‭1‬ إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الاثنين، انخفاضا من 19 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 6 حالات إصابة جديدة خالية من الأعراض نزولا من 13 قبل يوم.

ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.

ووصل مجمل الإصابات بالفيروس في الصين إلى 89923 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أكثر من 186 ألف وفاة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 186152.

وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 2343 إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و89281.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.