شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيكر هيوز: صناعة الطاقة بدأت بالتعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة إن صناعة الطاقة بدأت بالفعل التعافي من واحد من أسوأ الأعوام في التاريخ الحديث بعد أن ضربت جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية. وأبلغ لورينزو سيمونيلي مؤتمر سيرا ويك الذي تنظمة آي اتش إس ماركت «بالنظر إلى معادلة العرض والطلب، فإننا نرى أنه سيكون هناك تعاف في 2021 وأن السوق ستشهد مزيدا من التوازن في 2022.»

وتعرضت صناعة الطاقة لضربة شديدة من انهيار في الطلب على النفط في 2020 بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، مما أجبر المنتجين وشركات التكرير على تقليص الاستثمارات والإنتاج.

لكن سيمونيلي قال إنه مع توزيع اللقاحات وبينما يظهر الاقتصاد العالمي بوادر على التعافي، فإن الاستثمارات في قطاع الطاقة من المرجح أن تعود بحلول 2022.

وأضاف قائلا «النفط والغاز سيظلان مصدرا أساسيا لتقديم الطاقة للعالم، خصوصا في الأجل القريب.»

(رويترز)