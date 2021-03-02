شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تستعرض بيان البترول وتوصيل الغاز لـ 12 مليون وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، الذى قدمته الوزارة أمام الجلسة العامة التى عقدت فى شهر يناير الماضى ، فى إطارمتابعة مجلس النواب ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة .

وتضمن بيان الوزارة تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ بداية النشاط، حيث تم توصيل 12 مليون وحدة سكنية ، على مستوى الجمهورية ، ونوهت الوزارة الى أنها تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول، جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف .

وذكرت الوزارة ، إن إجمالى الاستثمارات فى قطاع البترول من 2014 حتى 2020 بلغت 1.18 ترليون جنيه، حيث بدأ تشغيل مشروعات بتكلفة 764 مليار جنيه وهناك مشروعات جارى تنفيذها بتكلفة 270 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات جارى اعدادها للتنفيذ باجمالى تكلفة 144 مليار جنيه ، بعدما تحويل محطات الكهرباء الحرارية التي تعمل بالمازوت والسولار للعمل بالغاز الطبيعي ، ما أدي إلي تحقيق وفر يقدر بحوالي 35 مليار جنيه من واردات السولار والمازوت خلال الـ5 سنوات الماضية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018 واستئناف التصدير بعد أن كانت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015- 2017، مما جعل مصر تتبوأ المركز الثاني في أفريقيا والثالث عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميا في 2015، كما يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية بحلول 2023 ورفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الاجمالى، وتعزيز دور مصر فى المنطق،والتأكيد على أن القطاع ساهم بـ 24% من الناتج المحلى فى 2020 رغم جائحة كورونا.