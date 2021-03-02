تقرير يرصد م الدور الإنساني الذي تلعبة دولة الإمارات في اليمن

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

يقوم الدور الإنساني الذي تلعبة دولة الإمارات في اليمن على العمل المؤسسي ونظام رشيد في تقديم الخدمات والإسهام في معالجة أزمات ومشاكل المجتمع والأفراد في المدن اليمنية المحررة، دون إغفال أي جانب من الجوانب الإنسانية، حتى وصلت المناطق التي تم تحريرها من براثن الحوثي إلى النقطة المطلوبة بتدبير وحكمة القيادة الإماراتية التي أخذت على عاتقها مسؤولية إخراج الشعب اليمني من محنته التاريخية".



وتؤكد الإمارات أن دعم الشعب اليمني في مواجهة اضطهاد الحوثي الإيراني أمر لا بد منه لإقرار السلام وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وقد ظهر ذلك جلياً في انحصار الأنشطة الإرهابية وتعطيل المشروع الإيراني الرامي إلى تقويض الأمن والاستقرار كخطوة أولى لتنفيذ المشروعات الصفوية على حساب الدول العربية، فكانت ولا تزال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني حجر الأساس في عملية إعادة الشرعية المنهوبة من قبل الحوثيين وإحباط مخططات تفريس اليمن".

وأوضح تقرير بأن الكثير من الخبراء والمتابعين وأطياف الشعب اليمني قد أشاروا إلى الخطوات البناءة التي تقوم بها دولة الإمارات لمساعدة الشعب اليمني في إعادة إعمار البلد، مؤكدين أن الظروف الراهنة تستدعي بأن يفتح اليمن باب تنمية مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول الصديقة وخاصة دولة الإمارات والسعودية، لأن للشعب اليمني مصالح مشتركة كبيرة مع هذه الدول التي أنقذته من السقوط في الأيادي الإيرانية.

إن الدور الإماراتي في اليمن هو دور إنساني لا محدود، قائم على أهداف نبيلة ووسائل متنوعة تضمن الوصول إلى تلك الأهداف وتحقيق نتائج تأثر بشكل إيجابي للغاية على حياة المواطن اليمني بعد أن عانى من ويلات الحرب التي تسبب باندلاعها الإنقلاب الحوثي".

وما يميز الدور الإنساني الإماراتي في اليمن أنه ينظر إلى كافة المدنيين بعين واحدة لا تفرق بين من هو مع الشرعية وبين الآخرين، لأن الهدف هو تخفيف الأعباء وتقليص المعاناة عن كافة الشعب اليمني دون النظر إلى المذهب أو العرق أو الولاء، على عكس ممارسات الحوثيين الذين ينهبون أموال وقوت الشعب اليمني لحصره بيد أتباع وأنصار الحوثيين، وسعيهم إلى عرقلة المساعدات ومحاولة عدم وصولها إلى المدنيين في المناطق المحررة لأجل مضاعفة معاناتهم ومعاقبتهم لرفضهم الانقلاب الحوثي"، و ما يميز الدعم الإماراتي الإنساني الموجه إلى الأشقاء في اليمن أنه سخي وشامل لكافة الجوانب ولم يتوقف مطلقاً، ما جعل المنظمات الدولية تشيد وتثمن دعم الإمارات الإنساني والتنموي في اليمن.