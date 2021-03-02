الإمارات تعمل على تقديم يد العون للشعب اليمني في كل المحافل والمجالات

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

تكتب الإمارات العربية المتحدة، تاريخ بأحرف من نور في دعم اليمن الشقيق في المحنة التي تسببت فيها مليشيات الحوثي الموالية لإيران، حيث عملت على تقديم يد العون للشعب اليمني في كل المحافل والمجالات، ووصل حد المساعدات نحو 6 مليارات دولار منذ العام 2015.



وقبل انعقاد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة، قدمت دولة الإمارات، 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني وسيساعد هذا الدعم في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويأتي ذلك استمرارًا لالتزام دولة الإمارات الطويل تجاه الشعب اليمني.

كما أعلنت دولة الإمارات أنها ستعمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تلبية الاحتياجات على النحو المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية.

وفي هذا الصدد، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي: لقد قدمت دولة الإمارات إلى اليمن منذ عام 2015، مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مع التركيز بشكل رئيس على دعم الوضع الإنساني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل، كما كانت دولة الإمارات واحدة من أكبر المساهمين الدوليين في دعم اليمن لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وأضافت: قدمت دولة الإمارات منذ بدء انتشار الجائحة بإرسال مساعدات بلغت 122 طنًا من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى اليمن، لتعزيز جهود نحو 122 ألفًا من العاملين في الرعاية الصحية على احتواء فيروس كوفيد- 19، إلى جانب تقديم الغذاء والمكملات الغذائية المعززة للصحة من خلال برنامج الأغذية العالمي، علاوة على دعم القطاعات الأخرى، كالتعليم والصحة والمياه.

يأتي ذلك استكمال لمسيرة الإمارات في مد يد العون لكل الأجناس والأديان حول العالم دون تميز أو تفريق، ومد يد العون لكل الدول المحتاجة إلى المساعدات، وهو أبلغ رد على المشككين في ما يحدث من الدولة الشقيقة.

من جانبه، أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية، أن دولة الإمارات قدمت مساعدات طبية وعاجلة إلى 118 دولة، استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص من العاملين في الصف الأمامي لمواجهة فيروس كوفيد- 19، ضمن مشاركتها بشكل فعال في الجهود الدولية لمكافحة الأزمة.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع، بتنظيم مركز الإمارات للسياسات، بمشاركة أكثر من 20 خبيرًا استراتيجيًا وباحثًا وصانع سياسات من مختلف أنحاء العالم.