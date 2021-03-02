محللة سياسية تكشف عن الوجه القبيح للرئيس التركي والاخوان

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

كشفت رئيسة المركز الفرنسي للأبحاث وأستاذة الفلسفة السياسية بجامعة باريس، عقيلة دبيشي، عن الوجه القبيح للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خلال حياته التي بدأها بائعا للبطيخ، حتى أصبح رئيسا لتركيا. وفي كتابها الذي جاء بعنوان "أردوغان الوجه الآخر"، سلطت عقيلة دبيشي الضوء على 3 أبعاد أساسية في حياة أردوغان، وهي، أولا: نشأته بداية وصوله إلى السلطة وأسباب شعبيته ونفوذه، وثانياً علاقات أردوغان بالدول العربية، وبخاصة قطر لتوسيع نفوذه في الشرق الأوسط، ومتاجرته بالقضية الفلسطينية.



أما الثالث، فقد سلطت دبيشى الضوء على علاقة أردوغان بدول آسيا الإسلامية، وخاصة إيران وماليزيا، وطموحاته بخلق مرجعيات سنية بديلة للسعودية والدول العربية.

وتشير دبيشي إلى أن الرئيس التركي نشأ في بيئة فقيرة، حيث كان يعمل بائعا للبطيخ حتى يستطيع العيش ومساعدة أسرته، الأمر الذي عزز لديه مشاعر الحقد والضغينة على المجتمع.

وذكرت مؤلفة الكتاب في الفصل الأول، أن أردوغان فور وصول للسلطة بدأ بالقضاء على كل من يهدد عرشه بعدما ركب قطار الديمقراطية واستغله حتى يستحوذ على كرسي الرئاسة.

وتابعت المؤلفة الفرنسية، أن الرئيس التركي يسعى إلى أخونة تركيا من خلال توسيع نفوذ حزب العدالة والتنمية، الذي يعمل لصالح التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية، الأمر الذي دفعه للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة.

بحسب ما وصفته أستاذة الفلسفة السياسة بـ"تركيا الأردوغانية" مستغلاً الدعم الضخم من الجهات الإعلامية التي تعمل تحت مظلة الإخوان الإرهابية.