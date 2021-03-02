باحث يفضح الرئيس التركي: أردوغان يتبنى مصالح الإخوان الارهابية على حساب مصالح شعبه

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

قال محمد ربيع الديهي، باحث في الشأن الدولي، إن اتهام صحيفة أحوال تركية بنظام أردوغان بتبنى مصالح الإخوان على حساب مصالح الدولة التركية، صحيح خاصة وأن طموح أردوغان بإحياء الخلافة العثمانية يتفق مع مبادئ الإخوان وسعيهم لاقامة خلافة من جديد، ومن هنا يمكن النظر إلى أن العلاقة بين أردوغان والإخوان هي علاقة تبادلية يستغل كل طرف الآخر لتحقيق مصالحة على حساب الشعب التركي.



وأضاف الديهي في تصريحات صحفية"، أن التدخل التركي في الشمال السوري والأموال التي يتقاضاها المرتزقة في ليبيا تأتي من أموال الضرائب التي يدفعها المواطن التركي والتي يجب ان تستخدم في تحسين المجتمع التركي، إلا أن النظام التركي الحالي الذي يري في الإخوان أكبر داعم له لتنفيذ اجندته في المنطقة خاصة وأن تصريحات النظام التركي، تشير إلى ان جماعة الإخوان هي الوريث الشرعي للخلافة العثمانية والتي نشأت كرد فعل لإسقاط الخلافة العثمانية.

وأكد"الديهي"، أن اردوغان يفضل دعم مصالح الإخوان وأهدافه الشخصية على مصالح الدولة التركية والمواطن التركي كثيرة أولها هي استمرار دعم اردوغان للإخوان حول العالم بالرغم من لفظ الشعوب لهم ثانيا وجود خلافات مع الدول العربية الكبرى على خلفية مساندة انقرة للإرهاب ودعم عدم الاستقرار العربي، ويكمن الدليل الثالث في استخدام أنقرة علاقة الإخوان بالجماعات الجهادية في العالم ومد هذه الجماعات بالمال والسلاح ليكونوا ذراعا لأردوغان في تنفيذ مخططه لإحياء الخلافة العثمانية التي يطمح به أردوغان، متابعًا قوله: الجدير بالذكر هنا أن ليس أردوغان فقط الذي اتفقت مصالحة مع مصالح الإخوان في العالم العربي بل أمير قطر هو الآخر الذي اتفقت مصالحه مع مصالح الإخوان، فلذلك قام هو الآخر بدعم الإخوان وتركيا لتنفيذ مخططاتهم في المنطقة.

وأشار إلى أن سياسات أردوغان العنصرية سوء على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الداخلي في تفضيله تقديم الخدمات للمواطنين الموالين له دون غيرهم جعل العالم أجمع يدرك مدي عنصرية أردوغان ومدى خطورة أطماعه في المنطقة والتي تقوم على تفنيد الدول القومية واحتلالها من أجل استغلال ثرواتها لإنفاقها في خدمة مصالح الإخوان حول العالم