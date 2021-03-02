شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حظر "هواوي" في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت شركات الهاتف بدأت إزالة المعدات اللاسلكية لشركة هواوي من المدن الفرنسية الكبرى، بعدما تحركت الحكومة لرفع معدات الشركة الصينية من جميع المناطق باستثناء المعزولة منها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنبا عن مصادر مطلعة أن العمل بدأ مطلع 2021 ، عندما وقع المجلس الدستوري الفرنسي على حكم يجبر شركات الاتصالات على إزالة معدات هواوي من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة حيث يتم تحديث الشبكات إلى الجيل الخامس.

وعلى عكس دول مثل المملكة المتحدة، تسعى فرنسا للتوصل إلى حل وسط يسمح لشركة هواوي بالبقاء كمورد مع إبقائها بعيدة عن المناطق الأكثر تكاملا في بنيتها التحتية اللاسلكية.