خبراء مكافحة المتفجرات يعالجون 10 صواريخ جهنم محلية الصنع

بغداد - ياسين صفوان - عالج خبراء مكافحة المتفجرات مجموعة صواريخ من مخلفات داعش الارهابي

مديرية مكافحة المتفجرات تلقته "الخليج 365" ذكر انه بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود أجسام غريبة في منطقة الحصى وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الكشف تبين إن الأجسام الغريبة عبارة عن صواريخ جهنم عدد (10) من مخلفات المجاميع الارهابية وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية.