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وصول الطائرة العراقية المحملة بـ50 ألف جرعة من اللقاح الصيني

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بغداد - ياسين صفوان - وصلت الى مطار بغداد، الثلاثاء، الطائرة العراقية المحملة بلقاحات مضادة لفايروس تبرعت بها الصين.

وقال مراسل السومرية، إن الطائرة العراقية المحملة باللقاحات المضادة لفايروس كورونا وصلت قبل قليل مطار بغداد قادمة من الصين.

واتفق وزير الصحة حسن التميمي مع السفير الصيني على توريد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل.

واللقاح الصيني هو هدية الشعب الصيني الى الشعب العراقي البالغة 50 الف جرعة تم تحميلها بطائرات خاصة تابعة للقوة الجوية العراقية حسب اعلان للسفارة الصينية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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