هجوم إرهابي على قاعدة أممية بنيجيريا وحصار 25 موظفا إغاثيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنّ إرهابيون مساء الإثنين، هجوماً على قاعدة للأمم المتحدة في مدينة ديكوا شمال شرقي نيجيريا، بحسب مصادر أمنية محلية وإغاثية.

وأشارت المصادر، بحسب وكالة فراس برس، إلى أن العناصر الإرهابية التي تنتمي لتنظيم داعش في أفريقيا، فرضت حصاراً على ملجأ احتمى فيه 25 موظفاً إغاثياً.



وكشفت نقلا عن مصدر إغاثي أنّ "المهاجمين أضرموا النار في المركز الإغاثي وأحرقوه بالكامل، لكن حتى الآن لم يُصب أي موظف".

وأضاف المصدر: "لدينا 25 موظفاً يحتمون في ملجأ يحاول المتمرّدون اقتحامه حالياً"، مؤكّداً بذلك معلومات أوردها مسؤول في الجيش.

ووفقاً لمصدر عسكري نيجيري، فإنّ الجيش أرسل تعزيزات من بلدة مارتي الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً للمساعدة في فكّ الحصار عن موظفي الإغاثة.

وقال إنّ "طائرتين مقاتلتين وطائرة هليكوبتر حربية تقدّم إسناداً جوياً لإبعاد الإرهابيين عن المركز الإنساني المحترق".

ويأتي هذا الهجوم بعد 3 سنوات بالضبط من هجوم شنّه في مارس 2018، مسلّحون من تنظيم داعش في غرب أفريقيا، على مركز إنساني تابع للأمم المتحدة في مدينة ران (شمال شرق)، مما أسفر عن مقتل 3 موظفين إغاثيين واختطاف رابع.

ويعاني شمال شرقي نيجيريا من أعمال إرهابية، شنتها جماعة بوكو حرام منذ 2009، ما أسفر عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتهجير مليونين آخرين.

والجمعة هاجم مسلحون مقاتلون من تنظيم داعش في غرب أفريقيا على متن شاحنات مزوّدة بمدافع رشاشة، مدينة ديكوا مما أدّى إلى فرار سكّانها.