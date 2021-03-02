إعلامي مصري: ولاء أردوغان لجماعة الإخوان وليس الشعب التركي

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"ن ديكتاتورية أردوغان ستظهر الفترة القادمة، من خلال تفصيل القوانين وشن حملة الاعتقالات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012