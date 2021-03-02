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إعلامي مصري: ولاء أردوغان لجماعة الإخوان وليس الشعب التركي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

انتقد الإعلامي المصري أحمد موسى، تصرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتجاهله لحادث قطار وقع أمس ببلاده.

 

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"ن ديكتاتورية أردوغان ستظهر الفترة القادمة، من خلال تفصيل القوانين وشن حملة الاعتقالات.

 

وأكد موسى أن ولاء أردوغان لجماعة الإخوان الإرهابية، والاخوان وليس للشعب التركي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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