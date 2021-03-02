حملة «100 ألف توقيع لمحاكمة الديكتاتور أردوغان» تتواصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ما زالت حملة "100 سبب و100 ألف توقيع لمحاكمة الدكتاتور" التي أطلقتها حركة المرأة الكردية في أوروبا في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضى تحقق هدفها في سويسرا.



وقالت الرئيسة المشتركة لمركز المجتمع الديمقراطي الكردي في مدينة بازل لافا العربو، إن التوقيعات التي جمعوها 80% منها في سويسرا وأن حملتهم هذه ستستمر في مدينة بازل حتى الثامن من مارس المقبل.

وقالت العربو لوكالة فرات للأنباء، إنه منذ الخامس والعشرين من نوفمبر وحتى الآن يقومون بعمل فعال مع المنظمات النسوية في سويسرا، وأنهم حققوا الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم.

وأعلنت العربو أن نشطاءهم يشرحون بأسلوب يتسم بالتضحية والصبر أسباب محاكمة أردوغان، بهذا الشكل يجمعون التوقيعات واحد تلو الآخر، قائلة "لفضح ديكتاتورية أردوغان ضمن الرأي العام على الساحة الدولية، نستطيع القول إننا حققنا هدفنا في بازل، ثمانون بالمائة من التوقيعات التي جمعناها تعود إلى السويسريين".

ولفتت العربو إلى أن حملة التوقيعات ستستمر حتى الثامن من مارس لنفس الهدف وبكل إرادة وتصميم