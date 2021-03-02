شكرا لقرائتكم خبر عن دور مشبوه بالمنطقة.. اعرف كيف تدار قناة الجزيرة القطرية وأهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم قناة الجزيرة القطرية بدور تحريضي ومشبوه بالمنطقة من خلال نشر الأكاذيب وبث السموم عبر منصاتها الإلكترونية والإعلامية؛ لتحقيق أهدافهم الخبيثة التي يسعون إليها، إضافة إلى أنها أصبحت المنبر الرئيسي للجماعات الإرهابية في المنطقة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن الدور الإرهابي والمشبوه الذى تلعبه قطر ونظامها في المنطقة، من خلال الاعتماد على مجموعة من الإرهابيين والمرتزقة يقودهم مسئولون قطريون، وعلى رأسهم حمد بن ثامر بن محمد آل ثانى، وهو من الشخصيات البارزة فى المجال الإعلامى، ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، والذى يعد الذراع الإعلامية للنظام القطري.

وأوضح التقرير أن حمد بن ثامر أهم الجواسيس القطرية فى العالم، بعدما أثبت للنظام القطرى براعته فى تنفيذ خططه الإعلامية الهدامة، التي تبث السموم بطريقة عالية من الحرفية والإتقان، وهو الذى عمل على ظهور الجماعات الإرهابية عبر شاشة الجزيرة، وأنه يعد الرجل الأهم لدى النظام فى ملف الإعلام ولديه العديد من الأسرار فى الكواليس الخفية والقذرة التى تنفذها منابر الدوحة الهدامة.

ولفت التقرير إلى أن حمد بن ثامر هو مسئول بشكل كامل عن الخطاب التحريضى والإرهابي الذى تبثه قناة الجزيرة، إضافة إلى الدعم المستمر للجماعات والتنظيمات الإرهابية في جميع دول المنطقة.